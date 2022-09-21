2022/09/21 | 23:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يشهد تاريخ 21 سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للسلام...

ظهرت المقالة اليوم الدولي للسلام يركز على إنهاء العنصرية أولاً على المسلة.

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