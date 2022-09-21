الغزي يوجّه باعتماد أهداف الدولة في تأسيس المدن المستقبلية

2022/09/21 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي مع الشركة الإيطالية الرؤية التصميمية الخاصة بمشروع الربط السككي بين جنوب العراق وشماله، فيما وجّه باعتماد أهداف الدولة في تأسيس المدن المستقبلية. وذكر بيان للامانة العامة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي ، بحث مع وفد شركة تكنيتال الاستشارية الإيطالية، مسودة الرؤية التصميمية الخاصة بتنفيذ مشروع الربط السككي والطريق البرية من جنوب العراق إلى شماله"، لافتا الى ان " وفد الشركة قدّم في الاجتماع، عرضا تفصيليا بشأن مراحل دراسات الجدوى، ونماذج المسارات المقترحة ، والبنى التحتية الساندة ، وكيفية التنفيذ ، والجداول الزمنية ، مع آخر التطورات الخاصة بالمستلزمات الإدارية ، والفنية ، والقانونية ، المتعلقة بالمشروع ." وأبدى الأمين العام لمجلس الوزراء، بعد العرض التفصيلي ، بحسب البيان، جملة من الملاحظات النابعة من رؤية البرنامج الحكومي، مشيدا بجهود الشركة ورصانة عملها . ودعا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الخدمية والربحية للمشروع ، وأن يكون أفق التنفيذ مستجيبا لرؤية الدولة وأهدافها بشأن خلق فرص التنمية للمدن المستقبلية ، من خلال جعل مسار السكة يمر في مناطق قليلة التعارضات بما يسهم في اختصار الخط الزمني للإنجاز ، مشددا على الإسراع في إكمال التصاميم النهائية ، كما أكد استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاستمرار بعقد اللقاءات ، والتعاون ، وتقديم التسهيلات ، وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة العمل .

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