2022/09/22 | 00:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DtZSmxN1qJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتخب الوطني يخوض الوحدة التدريبية الأولى تحضيراً لبطولة الأردن الرباعية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتخب الوطني يخوض الوحدة التدريبية الأولى تحضيراً لبطولة الأردن الرباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).