2022/09/22 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الأربعاء، إنه يأمل أن يتمكن من زيارة أوكرانيا وروسيا قريبا للتوصل إلى اتفاق يهدف لحماية محيط محطة زابوروجيا النووية.

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