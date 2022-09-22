2022/09/22 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الوطني يقرر الغاء التدقيق الأمني في كل المحافظات (وثيقة)

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