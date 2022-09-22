2022/09/22 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها، 80 حادث حريق خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق.وذكرت المديرية في بيان، أن “واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضي في عموم المحافظات كانت كالتالي:-♦️ عدد حوادث الحريق بلغت( 80) حادث حريق♦️عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 4)♦️عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت ( 3)♦️ واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت(2) واجب♦️عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 2)اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي :-[محافظة ديالى]بسبب تماس كهربائي فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل دار سكن في ناحية بني سعد قرية الرسول دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.[محافظة الانبار ]مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في حديثه التابعة إلى مديرية دفاع مدني محافظة الأنبار ترفع بقايا صاروخ طائرة موجه من أحدى الشقق السكنية المتروكة في ناحية بروانه التابعه لقضاء حديثه بمحافظة الأنبار .[محافظة الديوانية ]بسبب عبث الإطفال فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمساحات من القصب والحشائش المتيبسة بالقرب من المواكب الحسينية في مركز المحافظة دون تسجيل إصابات بشرية.[ محافظة كربلاءالمقدسة]فرق الدفاع المدني تضطر لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن لتنقذ سائق عجله نوع افيكو حوضية حكومي نتيجة انقلاب العجله في ناحية الخيرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تُسجل 80 حريقًا في عموم العراق خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تُسجل 80 حريقًا في عموم العراق خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).