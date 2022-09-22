2022/09/22 | 00:17 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار)- التقط التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب" أوضح صورة لحلقات كوكب نبتون، ثامن كواكب مجموعتنا الشمسية وأبعدها على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جيمس ويب” يلتقط أفضل صورة لنبتون منذ عقود) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جيمس ويب” يلتقط أفضل صورة لنبتون منذ عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).