الأسدي: الإطار مستمر في جهودهِ للخروجِ بحل للأزمة السياسية بما يخدمُ مصالح الشعب

2022/09/22 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، مع السفيرةِ الاستراليةِ في العراق بولا غانلي، حزمة ملفات تخص البلدين، فيما أشار إلى أن الإطار مستمر في جهودهِ للخروجِ بحل للأزمة السياسية بما يخدمُ مصالح الشعب.وذكر مكتب الأسدي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير التقى في مكتبهِ اليوم، […]

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