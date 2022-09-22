بيدري: آمل أن أفوز بالكرة الذهبية.. وإسبانيا المرشحة للفوز بكأس العالم

2022/09/22 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب بيدري، لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن طموحه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في السنوات المقبلة، وأكد أن منتخب إسبانيا هو المُرشح للفوز بمونديال قطر 2022.

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