لبيد يبلغ إردوغان مخاوفه بشأن إيران وتوجّه إسرائيلي لتحويل ملف الأسرى من مصر الى تركيا

2022/09/22 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصير‭ ‬إسرائيليين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬التركي‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ […]

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