بارزاني يفتح الباب لكتابة دستور كردستان العراق

2022/09/22 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬الزمان أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لأي‭ ‬جهد‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كتابة‭ ‬دستور‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬ويرتبط‭ ‬الإقليم‭ ‬بدستور‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ويتخوف‭ ‬قانونيون‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬الدستوريين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجودهما‭ .‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مقر‭ […]

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