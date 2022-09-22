2022/09/22 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موجة سفر روسية الى دول الجوار بعد قرار تعبئة الاحتياط موسكو- نيويورك- الأمم المتحدة- الزمان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا محذرا الغرب من أن موسكو «ستستخدم كل الوسائل» المتاحة لها للدفاع عن نفسها. وخرجت تظاهرات في روسيا ضد قرار بوتين واعتقل الامن الروسي الفاً من المحتجين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يعد تهديد بوتين باستخدام كل الوسائل خطاباً نووياً متهوراً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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