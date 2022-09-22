الناتو‭ ‬يعد‭ ‬تهديد‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬خطاباً‭ ‬نووياً‭ ‬متهوراً

2022/09/22 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة‭ ‬سفر‭ ‬روسية‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تعبئة‭ ‬الاحتياط موسكو‭- ‬نيويورك‭- ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬استدعاء‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الروس‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬محذرا‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬ستستخدم‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬ وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬بوتين‭ ‬واعتقل‭ ‬الامن‭ ‬الروسي‭ ‬الفاً‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ […]

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