2022/09/22 | 00:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4OaSPf-5p_k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صراع الاتحاد والديمقراطي يهدد مساعي عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وملفات اخرى في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صراع الاتحاد والديمقراطي يهدد مساعي عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وملفات اخرى في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).