2022/09/22 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iT7icWi0o04

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غسان العطية: الكل يتدخل في شؤون العراق لكن التدخل "الإيراني"أكثر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غسان العطية: الكل يتدخل في شؤون العراق لكن التدخل "الإيراني"أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).