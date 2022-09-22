2022/09/22 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zi3RsVje9Uw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استشهاد وإصابة 4 مدنيين بهجوم إرهابي على ملعب لكرة القدم بالمنصورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استشهاد وإصابة 4 مدنيين بهجوم إرهابي على ملعب لكرة القدم بالمنصورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).