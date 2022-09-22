روسي يفتح بثاً مباشراً عبر الفيسبوك لغاز مشتعل على مدار الساعة لمدة شهر

2022/09/22 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

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في ظل ما تفرضه أزمة الطاقة من تحديات على المستوى العالمي، بدأ مواطن روسي بثا مباشرا عبر الإنترنت لغاز مشتعل على مدار الساعة لمدة شهر كامل لإغاظة الأوروبيين.الشاب الروسي يقول إن إشعال غاز الطهي بكامل طاقته لمدة شهر بلا توقف سيكلفه ما يعادل 1.44 يورو فقط.وأوقفت شركة غاز بروم الروسية إمدادات الغاز عبر الخط "نورد ستريم 1" والذي ينقل الغاز إلى أوروبا بنهاية شهر أغسطس الماضي، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لتبني العديد من الإجراءات بهدف تقليل استهلاك الغاز في الاتحاد والعثور على بدائل للغاز الروسي، بجانب إجراءات أخرى.

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