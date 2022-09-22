مستشار الأمن القومي الأميركي يشكر جهود ولي العهد في تحرير أسيرين أميركيين

2022/09/22 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، الأربعاء، الحكومتين السعودية والأوكرانية على جهودها في الإفراج عن محتجزين أميركيين في صفقة لتبادل السجناء مع موسكو.

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