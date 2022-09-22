2022/09/22 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة متظاهرون يحرقون مكتب النائب علاء الركابي في الناصرية أولاً على المسلة.

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