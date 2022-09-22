2022/09/22 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: افصحت كتلة الصادقون النيابية، الاربعاء، عن الاسماء المطروحة لشغل منصب النائب...

ظهرت المقالة السوداني يحاول إحداث خرق في جدار الممانعة الصدرية..



والإطار يحشّد للجلسة البرلمانية أولاً على المسلة.

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