حركة إمتداد تتبرأ من

2022/09/22 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حركة إمتداد، الخميس، أن النائب حميد الشبلاوي لا يمثل الحركة بعد حضوره اجتماع عقد بحضور المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان.

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