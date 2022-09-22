رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي في نيويورك الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون

2022/09/22 | 01:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات والصعد، والتباحث في عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، بمقدمتها الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستثمار.

وبحث اللقاء ضرورة التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة، فضلاً عن دور العراق البارز في المنطقة، وجهوده في تعزيز الأمن فيها، عبر سياسة التهدئة، وتقريب وجهات النظر، وبما يعزز استقرار العراق والمنطقة وازدهار شعوبها.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة جهود السيد الكاظمي في إيجاد منافذ لحل الأزمة السياسية الحالية، ومبادرة الحوار الوطني التي أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لها، مؤكداً على ضرورة حثّ القوى السياسية العراقية نحو التواصل والحوار ضمن العملية السياسية ورعاية الدستور.

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