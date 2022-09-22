شاهد بالفيديو.. حيدر سلمان : طهران ربما هي من تدفع الى حـ،ـرب شيعية - شيعية داخل العراق



شاهد بالفيديو.. حيدر سلمان : طهران ربما هي من تدفع الى حـ،ـرب شيعية - شيعية داخل العراق
2022/09/22 | 01:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: CBg3uxfe5lA

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