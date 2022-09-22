الدفاع الاميركية توقع مذكرة تفاهم مع كردستان لتدريب البيشمركة

2022/09/22 | 01:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الولايات المتحدة الاميركية،

الاربعاء، مذكرة تفاهم مع اقليم

كردستان، لدعم وتدريب البيشمركة.

وذكرت السفارة الاميركية في بغداد في

بيان صحفي ، ان "مساعد وزير الدفاع

سيليست والاندر ووزير شؤون البيشمرك

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