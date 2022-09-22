السعودية تعلن عن إنشاء ملعب جديد.. وزيادة سعة 5 ملاعب

2022/09/22 | 02:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثامر باسنبل، وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة السعودية، إنه سيتمّ إنشاء ملعب جديد في العاصمة السعودية، الرياض، بسعة 40 ألف متفرج وبتقنيات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضاً على زيادة سعة 5 ملاعب.

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