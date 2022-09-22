2022/09/22 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، مصرع اربعة اشخاص نتيجة حادث سير في ذي قار.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، ان “حادث اصطدام وقع بين مركبتين في ذي قار، الاولى نوع تويوتا كراون والثانية نوع تريلة قلاب، بسبب انحراف المركبة الاولى من السايد المخصص لها الى السايد الاخر والاصطدام بالمركبة الثانية مما ادى […]

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