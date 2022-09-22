زيلينسكي يندد بالحرب على بلاده ويستعرض خمسة شروط للسلام

2022/09/22 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني على خمسة عناصر لصيغة بلاده للسلام، هي: معاقبة روسيا وحماية الحق في الحياة وتحقيق السلام الإقليمي والضمانات والعزم، مستنكرا للفظائع التي ارتكبتها روسيا في بلاده.

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