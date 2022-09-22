2022/09/22 | 03:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قررت حركة امتداد، الخميس، طرد الشبلاوي من الحركة.وافادت مصادر لـ...

ظهرت المقالة حركة امتداد تطرد الشبلاوي من الحركة بسبب حضوره اجتماع الاطار أولاً على المسلة.

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