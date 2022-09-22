زلزال جديد يضرب غربي إيران

2022/09/22 | 03:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعرضت مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة فارس، مساء الأربعاء، عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في الساعة 22 و27 دقيقة و53 ثانية من مساء اليوم.ويقع مركز هذا الزلزال عند نقطة التقاء خط طول 44.99 وخط عرض 38.47 وعلى عمق 6 كيلومترات، وتعد مدينة خوي أقرب المدن إلى مركز الزلزال على بعد 9 كم ومدينة إيفوغلي بعد 33 كم وبلدة سلماس على بعد 36 كم.وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

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