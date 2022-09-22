الخطوط الجزائرية تعلن نيتها شراء 15 طائرة

2022/09/22 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، الأربعاء، أنها أطلقت استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

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