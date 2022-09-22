مسؤول أمريكي يعلق على تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي

2022/09/22 | 04:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اللعب بالورقة النووية" في الخطاب، الذي ألقاه في وقت سابق الأربعاء، وإصدراه أوامر بـ"التعبئة الجزئية" يشير إلى وجود "بيئة شديدة الضغط" في روسيا.

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