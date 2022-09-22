الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة بحق روسيا 

2022/09/22 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اجتماع طارئ، الأربعاء، أن هناك مباحثات حول فرض عقوبات جديدة بحق روسيا.

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