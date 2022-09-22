أمريكا تشكر محمد بن سلمان على

2022/09/22 | 06:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الذي أدى إلى إطلاق سراح أسيرين أمريكيين.

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