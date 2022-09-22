سباق مع الزمن لإنقاذ حيتان عالقة على شواطئ أستراليا

2022/09/22 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من العثور على 230 حوتا عالقين على شواطئ جزيرة تسمانيا الأسترالية، لا يزال 35 حوتا فقط على قيد الحياة رغم جهود الإنقاذ المستمرة الخميس.

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