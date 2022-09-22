السعودية.. مداهمة مصنع

2022/09/22 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية عن ضبط عصابة تقوم بـ"طباعة وتزييف العملات الأجنبية" في العاصمة الرياض.

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