بعد رحيل الملكة.. الأمير أندرو يخضع لتدقيق كثيف بسبب علاقته بإبستين وقضية الاعتداء الجنسي

2022/09/22 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يفضل الأمير أندرو البقاء بعيدًا عن تسليط الأضواء عليه لحزنه على رحيل والدته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.وبسبب صداقته الوثيقة مع جيفري إبستين والاعتداء الجنسي المزعوم على الفتاة الأمريكية المراهقة "فيرجينيا جيفري"، فإن ذلك لا يبعده عن التدقيق الكثيف والمستمر.في حين ينفي الأمير هذه الاتهامات.

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