هل الحسين أصبح منهج التُجَّار ؟

2022/09/22 | 08:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابتهال العربي خرج الإمام الحسين مدافعاً عن الدين في ملحمة إصلاحية، لقد حارب وضحى بأولاده وأهله من أجل قضية “الإصلاح فقط” ودفاعاً عن مبادئ الدين الحقيقية ، وفي هذه المقالة...أكمل القراءة ←

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