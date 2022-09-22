مكسيكية تزور كربلاء وتصف زيارة الاربعين بانها تجسيد لاجمل صور الانسانية بالعالم

2022/09/22 | 09:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المكسيكية إليزابيث ماركيز والتي

زارت كربلاء خلال زيارة الاربعين ان ما

رايته في هذه الزيارة المليونية هو

تجسيد لاجمل صور الإنسانية حيث ان كثيرا

من الناس ومن مختلف الأديان يأتون إلى

كربلاء للتعبير

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