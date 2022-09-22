التلفزيون الصيني ينقل مراسيم زيارة الأربعين في كربلاء

2022/09/22 | 09:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل التلفزيون الصيني مراسيم زيارة

أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام )

في كربلاء المقدسة اثناء استضافة

القناة في العتبة الحسينية المقدسة

بالتنسيق مع مركز الاعلام الدولي

التابع لقسم إعلام العتبة.

وقا

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