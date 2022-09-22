إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين

2022/09/22 | 09:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط هجوم

لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في

محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر الأمني، وفقا لقناة

"السومرية نيوز" العراقية، الفضائية

مساء الأربعاء، إن "القوات الأمنية

العراقية أح

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