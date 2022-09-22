الثقافة: الدخول للمتحف الوطني مجانا الثلاثاء المقبل- عاجل

2022/09/22 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الخميس، بفتح أبواب المتحف العراقي أمام الجمهور يوم الثلاثاء المقبل مجانا لمناسبة يوم السياحة العالمي.

واوضح ليث مجيد حسين رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة ستعمل بالتوجيه بالدخول المجاني يوم الثلاثاء المقبل المصادف 2022/9/27 لمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي"، مبيناً أن "هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم السياحة العالمي وتقام فيه المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات الثقافية المختلفة".

وأكد ليث أن "ملاكات الهيئة تعمل على توفير كافة الخدمات للزوار بهدف الإطلاع على حضارة وادي الرافدين التي تمثل حضارات سومر واكد وبابل التي علمت الإنسانية أسس الحياة واختراع الكتابة والقانون والطب والرياضيات".

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