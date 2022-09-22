اليوم.. انطلاق منافسات دوري السلة الممتاز

2022/09/22 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم الجديد ، إذ تستضيف قاعة بلادي في كركوك مباراتين ضمن تجمع الشمال، الأولى يلتقي فيها القوة الجوية مع نفط الشمال تليها مباراة الكرخ مع غاز الشمال، وتسبق هاتين المباراتين مواجهتان لنفس الفرق ضمن دوري الناشئين المصاحب.وتعد المباريات الأربع اختباراً أولياً وجس نبض للفرق، سواء للكرخ العائد من جديد للدوري الممتاز بمعية صربي خبير يساعده المدرب ولاعب منتخبنا السابق بلال حاتــم، بينما يطمح الضيف الآخر القــوة الجوية إلى بداية مثالية تظهر شخصيته كواحد من أفضل الفرق المشاركة والطموحة، أما فريقا مدينة كركوك نفط الشمال وغاز الشمال فهما الآخران يسعيان إلى تحقيق بداية جيدة من خلال الفوز على فرق معروفة ستكون بمثابة َّ الفرق الشمالية صافرة الإنذار، لاسيما أن هي الأخرى استعدت بصورة جيدة واستقطبت ٍ محترفين على مستوى عال.وتقام يوم غـد الجمعة مباراتان أيضاً، الأولى بين غاز الشمال والقوة الجوية تليها مواجهة نفط الشمال والكرخ، بينما تسبق مواجهتي الغد مباراتان للفرق ضمن الدوري المصاحب للناشئين.

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