جدل بعد رفع رئيس إيران صورة قاسم سليماني في الجمعية العامة.. وإسرائيل تستبدلها بأخرى لمهسا أميني: هذا ما نراه

2022/09/22 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تفاعلا على تويتر، وقد علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر عبر استبدال صورة سليماني بصورة للفتاة الإيرانية الت

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