2022/09/22 | 09:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد إعلانها التعبئة أولاً على المسلة.

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