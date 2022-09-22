تراجع أسعار الذهب عالميا بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

2022/09/22 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات، اليوم الخميس، لتفقد قرابة 12.5 دولاراً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الجاري.ووفقا […]

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