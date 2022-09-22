2022/09/22 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفع الدولار الأميركي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بسلة عملات رئيسية الخميس مدعوما بتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمرا بأول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إعلان التعبئة في روسيا..



الدولار الأمريكي يرتفع إلى اعلى مستوى منذ20 عاما المركز الخبري الوطني.

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