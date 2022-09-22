فوربس تكشف عن هوية أصغر مليارديرة في العالم

2022/09/22 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الابنة المراهقة لمؤسس شركة ألعاب الفيديو الكورية، كيم جونغ جو، أصغر مليارديرة في العالم، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس"، الأربعاء.

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