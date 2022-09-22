2022/09/22 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).