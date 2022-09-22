وثيقة :محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2022/09/22 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ميسان تعطيل الدوام

الرسمي ليوم الاحد المقبل لمناسبة وفاة

الرسول الاكرم محمد (ص)

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