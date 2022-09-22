انطلاق تظاهرة احتجاجا على خروقات

2022/09/22 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تظاهرات العشرات من اهالي قرى شروين شرق ديالى، اليوم الخميس، احتجاجا على الخروقات الدامية.

وقال محمد العزاوي عضو تنسيقية التظاهرة لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من اهالي قرى شروين خرجوا في تظاهرات سلمية تطالب بوقفة عاجلة لملف الخروقات الدامية التي تضرب القرى بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش ما ادى الى استشهاد واصابة العشرات في على مدار السنوات 5 الماضية".

وأضاف العزاوي، أن "القرى بحاجة لتعزيزات امنية تسهم في طمانة الاهالي وانهاء ملف الهجمات الدامية والتي كان اخرها قبل يومين وات الى استشهاد واصابة 4 مدنيين".

وكانت شروين تعرضت قبل يومين الى هجوم ارهابي استهدف ملعب رياضي ما ادى الى استشهاد واصابة 4 مدنيين.

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