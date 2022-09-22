2022/09/22 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجرت وزارة التربية، اليوم الخميس، تعديلا على جدول امتحانات طلبة السادس الاعدادي للدور الثاني.

واظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة التابعة لوزارة التربية وتلقتها (بغداد اليوم)، أن وزارة التربية اجرت التعديل في جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة العلمي ( الأحيائي ، التطبيقي ) والأدبي / للعام الدراسي (٢٠٢١-٢٠٢٢)".

وأشارت الوثيقة الى "إعطاء يوم الثلاثاء استراحة للطلبة لفسح الوقت أمام المواد العلمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تجري تعديلا على جدول امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تجري تعديلا على جدول امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).